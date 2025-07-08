Президент Чехии Петр Павел допустил восстановление сотрудничества европейских стран с РФ по окончании украинского конфликта в связи с тем, что с Россией невозможно «воевать бесконечно». Об этом он заявил в интервью украинской службе BBC.

По его словам, альтернатива бесконечной войны с Россией не совпадает с интересами западных стран.

«Такой подход, наверное, приведет к большим человеческим потерям для всех нас и серьезному ущербу для наших экономик. Мы хотим и должны с чего-то начать», - сказал политик.

Он отметил, достижение мирного соглашения по украинскому вопросу с Россией позволило бы Европе приступить к обсуждению вопросов безопасности с российской стороной. Кроме того, нормализация отношений с Москвой открыла бы возможности для восстановления прежнего сотрудничества, в том числе на деловом уровне.

До этого замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО и Европейский союз ведут подготовку к военному конфликту с Россией. Такое мнение он озвучил по итогам заседания внутрифракционной группы «Единая Россия» в Госдуме, на которой обсуждалась нынешняя ситуация в области безопасности, а также милитаризация НАТО и Евросоюза.

Ранее в Германии Мерца призвали поговорить с Путиным «хотя бы по телефону».