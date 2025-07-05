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В Германии Мерца призвали поговорить с Путиным «хотя бы по телефону»

Немецкая партия АдГ призвала Мерца поговорить с Путиным хотя бы по телефону
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IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу необходимо начать диалог с президентом России Владимиром Путиным «хотя бы по телефону», чтобы приблизить соглашение по Украине. Об этом заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла, передает ТАСС.

«Мы настоятельно призываем Фридриха Мерца провести, наконец, переговоры с Владимиром Путиным хотя бы по телефону», — отметил он.

До этого Мерц заявил, что среди граждан страны распространен страх перед войной с Россией, однако лично он не видит причин для таких опасений.

Он добавил, что Германии необходим «реалистичный взгляд на империалистические устремления России». Политик подчеркнул, что страна должна активнее вооружаться, поскольку ее армия сталкивается с нехваткой людей и техники.

Ранее Мерца обвинили в нацистской риторике.

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