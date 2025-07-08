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Китайские журналисты отметили реакцию Трампа на слова Путина о БРИКС и G7

Sohu: Трампа впечатлили слова Путина о превосходстве БРИКС над G7
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Mark Schiefelbein/AP

Заявление президента России Владимира Путина о том, что страны БРИКС превосходят государства «Большой семерки» (G7) произвело сильное впечатление на американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Sohu.

Китайские журналисты обратили внимание, что именно после этого президент Соединённых Штатов пригрозил пошлинами сторонникам БРИКС.

Авторы публикации считают, что угрозы Трампа — это больше блеф, чем реальная экономическая стратегия.

«Эти данные потрясли даже тех, кто сомневался и видел преимущество БРИКС только в количестве населения», — сказано в материале Sohu.

7 июля Трамп пригрозил ввести дополнительные 10%-ные пошлины за поддержку БРИКС. В Кремле в ответ подчеркнули, что взаимодействие в рамках этого объединения никогда не было и не будет направлено против третьих стран. МИД Китая выступил с аналогичным заявлением. До этого Трамп угрожал странам БРИКС 100%-ными тарифами, если они попытаются заменить доллар США. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили, что крупнейшие экономики мира переключаются на торговлю с БРИКС.

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