NYT: крупнейшие развивающиеся экономики мира переключаются на торговлю с БРИКС

Крупнейшие развивающиеся экономики мира переключаются на торговлю с БРИКС вместо США, пишет The New York Times (NYT).

«Американские торговые партнеры готовятся к тому, что президент [США] Дональд Трамп скоро введет новые тарифы на все — от детских игрушек до сои. Однако вместо того, чтобы спешить заключить торговые сделки с Соединенными Штатами, мировые крупнейшие развивающиеся экономики имеют другие планы», — говорится в публикации.

Авторы материала подчеркивают, что страны-члены БРИКС договорились на саммите в Рио-де-Жанейро развивать торговые связи друг с другом. При этом действия Вашингтона изменяют экономические связи по всему миру, а также подталкивают американских торговых партнеров к другим рынкам.

До этого заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал борьбу президента США Дональда Трампа с БРИКС словами британского писателя Джорджа Оруэлла о животных, которые «равнее других».

Ранее в Госдуме объяснили, почему Трамп угрожает пошлинами за поддержку БРИКС.