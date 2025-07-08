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На Западе заявили, что крупнейшие экономики мира переключаются на торговлю с БРИКС

NYT: крупнейшие развивающиеся экономики мира переключаются на торговлю с БРИКС
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Крупнейшие развивающиеся экономики мира переключаются на торговлю с БРИКС вместо США, пишет The New York Times (NYT).

«Американские торговые партнеры готовятся к тому, что президент [США] Дональд Трамп скоро введет новые тарифы на все — от детских игрушек до сои. Однако вместо того, чтобы спешить заключить торговые сделки с Соединенными Штатами, мировые крупнейшие развивающиеся экономики имеют другие планы», — говорится в публикации.

Авторы материала подчеркивают, что страны-члены БРИКС договорились на саммите в Рио-де-Жанейро развивать торговые связи друг с другом. При этом действия Вашингтона изменяют экономические связи по всему миру, а также подталкивают американских торговых партнеров к другим рынкам.

До этого заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал борьбу президента США Дональда Трампа с БРИКС словами британского писателя Джорджа Оруэлла о животных, которые «равнее других».

Ранее в Госдуме объяснили, почему Трамп угрожает пошлинами за поддержку БРИКС.

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