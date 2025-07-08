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В Армении задержали сторонников Карапетяна

Адвокат Мартиросян: в Армении задержаны десять сторонников Карапетяна
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TASHIR

В Армении задержали сторонников предпринимателя Самвела Карапетяна. Об этом адвокат Лусине Мартиросян сообщила местному порталу news.am.

«‎С утра были проведены масштабные обыски как в квартирах сотрудников компании «Электросети Армении», так и у различных граждан, которые, по данным следственного органа, участвовали в собрании в поддержку предпринимателя 4 июля. После обысков задержанные были доставлены в следственный отдел. На данный момент у меня есть информация о десяти задержанных», — сказала она.

По словам Мартиросян, с утра правозащитники пришли к зданию городского управления (СК), но им не разрешают участвовать в процессуальных действиях.

До этого один из адвокатов бизнесмена Армен Фероян сообщил, что Карапетяну предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении, его хотят арестовать. При этом также стало известно, что у дома предпринимателя было задержано более 50 человек.

Президент «Ташира» заявил, что всегда был на стороне армянской церкви и народа Армении. Он пообещал «вмешаться в кампанию против церкви по-своему», если политики потерпят неудачу. Отвечая Карапетяну, премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в соцсети, что власти «снова деактивируют» бизнесмена «и навсегда», после чего и начались обыски.

Ранее в Госдуме заявили, что Армения повторяет путь Украины с преследованием инакомыслящих.

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