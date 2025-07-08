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В Совфеде провели параллель между Трампом и Байденом

Сенатор Джабаров: Трамп продолжает дело Байдена
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп в некотором смысле начинает походить на своего предшественника Джо Байдена. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя решение американского лидера направить Украине дополнительные вооружения.

«Все руководители стран Запада в принципе друг на друга похожи по своим взглядам. Трамп же еще и эксцентричен. Он хватается за массу дел. В его политике не прослеживается последовательности», — отметил сенатор.

Если бы глава Белого дома на самом деле хотел завершить конфликт на Украине, он прекратил бы оказание любой помощи Киеву. Впрочем, задачи России в рамках специальной военной операции определены и Москва продолжит свое дело, добавил он.

Как сообщает Axios со ссылкой на источники, Трамп обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot.

Во время телефонного разговора с украинским коллегой американский лидер также обещал содействовать в поиске дополнительных каналов поставки.

Ранее политолог объяснил, что больше всего тревожит Трампа в теме Украины.

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