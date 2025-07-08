Политолог объяснил, что больше всего тревожит Трампа в теме Украины

Политолог Сергей Станкевич в интервью Tsargrad.tv объяснил, что больше всего тревожит президента США Дональда Трампа в конфликте на Украине. Американский лидер в некотором смысле осознает свою беспомощность, считает эксперт.

»Трамп недоволен тем, что на его глазах война [46-го президента США Джо] Байдена, как он сам обозначал конфликт на Украине, превращается в войну Трампа. Еще немного — и это преобразование произойдет, крайне неприятное для него», — сказал Станкевич.

Осложняется вопрос тем, что завершить боевые действия сейчас невозможно, поскольку стороны находятся в «тупике непримиримых противоречий», добавил он.

7 июля Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что разочарован итогами телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 3 июля. По его словам, он рассчитывал убедить коллегу остановить конфликт на Украине, однако достичь какого-либо прогресса не удалось.

8 июля президент США заявил, что Вашингтон будет продолжать поставки оружия Украине и намерен нарастить их.

Ранее Трампу рассказали о двух вариантах действий по Украине.