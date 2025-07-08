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Непригодный к военный службе Залужный опубликовал селфи с занятий спортом

Признанный непригодным к службе Залужный выложил селфи на беговой дорожке
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vzaluzhnyi/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), ныне посол республики в Великобритании Валерий Залужный опубликовал свою фотографию на беговой дорожке. Соответствующий кадр он разместил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На селфи-снимке дипломат стоит в наушниках на беговой дорожке. Под постом подпись: «Борьба продолжается». С кем или чем продолжается эта «борьба», экс-главком не уточнил.

Фотография была сделана 8 июля, в этот день Залужному исполнилось 52 года.

В марте 2024 года, после того как президент Украины Владимир Зеленский уволил Залужного с поста главнокомандующего ВСУ, стало известно, что по итогам медицинской комиссии военный был признан непригодным к службе в армии.

В последнее время Залужный неоднократно критиковал ситуацию на Украине. В мае он заявил, что Россия обогнала Украину по инновациям на поле боя.

Также Залужный призвал Киев не надеяться на чудо, которое поможет Украине восстановить границы 1991 или 2022 годов.

Ранее сообщалось, что Залужный уверенно обошел бы Зеленского во втором туре выборов на Украине.

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