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Эксперт объяснил, почему Трамп препятствовал инвестициям в Иран

Востоковед Семенов: Трамп сделал все для экономического ослабления Ирана
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Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Американский президент Дональд Трамп еще во время своего первого срока сделал все, чтобы не допустить экономического усиления и открытости Ирана к странам Запада. Об этом заявил РИА Новости член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов.

По его словам, главу Белого дома убедили, что снятие санкций приведет к усилению этого государства.

«Именно поэтому он в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки в 2018 году. Ядерная программа Исламской Республики Иран была лишь поводом для давления на нее», — отметил Семенов.

Эксперт считает, что Тегеран хотел бы продолжать взаимодействие с западными странами, развивать экономику и социальные программы, а также повышать благосостояние населения. Те, в свою очередь, создают препятствия для сотрудничества, так как боятся процветающего Ирана, ведь он может быть некой альтернативой для «поддерживаемых Западом режимов» в регионе.

При этом, по словам члена совета правления Центра ближневосточных исследований, для США скорее выгоднее, чтобы исламская республика продолжила обогащать уран, чтобы был повод сохранять санкции, чем продолжила экономическое развитие, тем самым усиливая свои позиции на Ближнем Востоке.

До этого министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что Франция, Германия и Великобритания должны в полной мере восстановить санкции против Ирана после того, как Тегеран приостановил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

29 июня Трамп объяснил, при каких условиях с исламской республики снимут санкции. Американский президент подчеркнул, что если Иран «сделает свою работу», если сможет «быть мирным» и открыто покажет, что не будет причинять вред, то он бы снял санкции. По словам главы Белого дома, это приведет к «большим изменениям».

Ранее стало известно, что Израиль хочет согласовать с США возможность новых ударов по Ирану.

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