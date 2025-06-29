Трамп объяснил, при каких условиях с Ирана снимут санкции

Трамп пообещал снять санкции с Ирана, если Тегеран будет «мирным»

Президент США Дональд Трамп в воскресенье пообещал снять санкции с Ирана при условии, что Тегеран будет «мирным». Об этом сообщает Fox News.

Трамп подчеркнул, что если Иран «сделает свою работу», если сможет «быть мирным» и открыто покажет, что не будет причинять вред, то он бы снял санкции.

По словам президента США, это приведет к «большим изменениям».

До этого начальник генштаба иранских вооруженных сил Абдолрахим Мусави заявил, что Армия обороны Израиля может нарушить режим прекращения огня с Ираном.

Также стало известно, что власти США раздумывают над тем, как заставить Иран отказаться от обогащения урана. Обсуждается возможность дать Тегерану доступ к сумме в $30 млрд для создания мирной ядерной программы.

Кроме того, рассматривается потенциальное снятие части санкций. В Белом доме заявили, что готовы заключить «всеобъемлющее мирное соглашение» с Исламской Республикой. Но в Тегеране пока не дали конкретного ответа на предложения Вашингтона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МАГАТЭ заявили, что Иран может возобновить производство обогащенного урана за несколько месяцев.