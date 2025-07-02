Израиль призвал надавить на Иран в вопросе ядерной программы

МИД Израиля потребовал от Европы срочно восстановить все санкции против Ирана

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в своем аккаунте в соцсети X заявил, что Франция, Германия и Великобритания должны в полной мере восстановить санкции против Ирана после того, как Тегеран приостановил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Пришло время прямо сейчас задействовать механизм snapback (восстановление всех санкций ООН против Тегерана в связи с его ядерной программой. — «Газета.Ru»). Я призываю страны «евротройки» — Германию, Францию и Соединенное Королевство — восстановить все санкции против Ирана!» — написал Саар.

Кроме того, министр назвал возмутительным решение Ирана о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Саар добавил, что международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы остановить «ядерные амбиции Ирана».

До этого глава министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что ядерные объекты Ирана получили серьезные повреждения в результате американских ударов по ним.

Ранее глава МИД Ирана назвал условие для возобновления переговоров с США.