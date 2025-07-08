Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана

Путин и Мирзиеев обсудили по телефону торгово-экономическое сотрудничество

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалось расширение торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

Сообщается, что разговор был посвящен вопросам развития и укрепления двусторонних отношений, в частности по стратегическому партнерству между странами.

«Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего в торгово-экономической сфере», — говорится в сообщении.

Лидеры стран отметили важность скоординированной работы по увеличению товарооборота, развитию проектов в сфере промышленности, расширению взаимодействия на региональном уровне, а также по продвижению культурного и образовательного обмена.

10 июня Мирзиеев на пленарном заседании четвертого Ташкентского международного инвестиционного форума заявил, что сегодня мировая экономика стоит на пороге новой эры перемен. По его словам, текущая ситуация требует от всех стран, стремящихся к устойчивому развитию, объединения усилий.

Второе заседание Совета регионов Узбекистана и России запланировано на осень текущего года.

Ранее в МИД Узбекистана высказались о проверках сограждан в России.