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В МИД Узбекистана высказались о проверках сограждан в России

МИД Узбекистана выразил обеспокоенность в связи с проверками сограждан в РФ
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Алексей Майшев/РИА Новости

Министерство иностранных дел Узбекистана выразило обеспокоенность в связи с проверками граждан республики на территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь узбекского внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов в своем Telegram-канале.

Представитель МИД Узбекистана отметил, что в ведомстве состоялось совещание с представителями России. В ходе встречи участники обсудили сообщения, согласно которым в отношении граждан республики проводятся несанкционированные обыски, а также фиксируется неуважительное обращение с ними.

«Мы обратили внимание на то, что подобные ситуации абсолютно несовместимы с дружественными отношениями между нашими странами и необходимы конкретные меры по их предотвращению», — написал Бурханов.

Пресс-секретарь добавил, что посольство Узбекистана в Москве направило ноту в МИД России с просьбой прокомментировать ситуацию. МИД республики взял вопрос на постоянный контроль, отметил представитель ведомства.

30 мая премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с помощницей президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой, в ходе которой стороны обсудили ряд тем, включая вопросы трудовой миграции. В частности, стороны обговорили меры по ускорению процедур оформления мигрантов, а также возможность переноса некоторых этапов оформления трудовых патентов в Узбекистан.

Ранее посла РФ вызвали в МИД Узбекистана из-за нарушений прав мигрантов.

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