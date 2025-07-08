Политолог объяснила, почему Трамп видит угрозу в БРИКС

Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировала угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины в отношении БРИКС и стран, поддерживающих объединение. По ее мнению, американский лидер видит угрозу в растущей конкуренции.

«Сейчас там (в БРИКС — «Газета.Ru») расширяются экономические связи. Плюс это площадка для незападных стран и для стран, которые не разделяют позицию США по некоторым вопросам, но хотят озвучить свои позиции. И наличие альтернатив — это всегда, конечно, хорошо, это всегда повышает конкуренцию. Мы видим, что Соединенные Штаты, в данном случае в лице Трампа, не готовы с этим мириться», — отметила политолог.

Она добавила, что все больше стран пытаются в том или ином формате сотрудничать с БРИКС, и, безусловно, все это крайне негативно сказывается на репутации доллара.

7 июля Трамп пригрозил ввести дополнительные 10%-ные пошлины за поддержку БРИКС. В Кремле в ответ подчеркнули, что взаимодействие в рамках этого объединения никогда не было и не будет направлено против третьих стран. МИД Китая выступил с аналогичным заявлением. До этого Трамп угрожал странам БРИКС 100%-ными тарифами, если они попытаются заменить доллар США. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили, что крупнейшие экономики мира переключаются на торговлю с БРИКС.