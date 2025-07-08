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Эксперт объяснил, в состоянии ли Трамп поспособствовать миру на Украине

Политолог Станкевич: Трамп может оказать влияние на Киев ради мира на Украине
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Alex Brandon/AP

Россия не прекратит боевые действия на Украине, пока не будет выполнен минимальный пакет требований для устранения коренных причин конфликта, и это расстраивает президента США Дональда Трампа. Однако у него есть выход. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Станкевич.

«Он может продавить Киев на управляемое неполное поражение. Ведь в этом меморандуме, который Россия представила в Стамбуле, кроме минимальных требований фактически есть согласие на управляемое неполное поражение Киева, то есть без его безоговорочной капитуляции», — сказал эксперт.

Он также отметил, что Трамп крайне недоволен тем, что на его глазах конфликт 46-го президента США Джо Байдена, как он сам обозначал, превращается в его конфликт.

7 июля Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что разочарован итогами телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 3 июля. По его словам, он рассчитывал убедить коллегу остановить конфликт на Украине, однако достичь какого-либо прогресса не удалось.

Ранее Трамп пообещал Зеленскому отправить ракеты для Patriot.

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