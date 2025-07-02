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В США рассказали о наступлении ВС России на Одессу и Харьков

Bloomberg: ВС РФ могут начать наступление на Одессу и Харьков из-за провалов ВСУ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Россия может принять решение о наступлении на Одессу или Харьков на фоне неудач ВСУ на фронте. Об этом сообщает Bloomberg.

«Одесса и Харьков будут следующими в списке, масштабы и конец которого будут определяться исключительно тем, что Кремль сочтет возможным при приемлемых затратах», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что положение ВСУ на данный момент тяжелое, поскольку Киев находится в критическом состоянии на поле боя на фоне наступления ВС России.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов, отвечая на вопрос о планах России по возможному взятию Одессы, заявил «Газете.Ru», что на берегу Черного моря еще с советских времен осталось множество портов — Одесса, Николаев, Ильичевск, — которые работали и как крупные верфи. Так что сейчас у Украины в распоряжении серьезный промышленный потенциал.

По мнению Кнутова, Москва, безусловно, хотела бы контролировать Одессу, но этого точно не произойдет в ближайшие полгода.

Ранее Киев назвали самым незащищенным и опасным городом из-за ПВО.

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