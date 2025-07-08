Трамп пообещал нарастить поставки оружия Украине. Военная операция, день 1231-й

ВСУ атаковали ударными БПЛА Старобельк, Беловодск и Сватово в ЛНР, в результате пострадал один человек , сообщил глава республики Леонид Пасечник.
Совет по национальной безопасности США проведет встречу для обсуждения новых поставок оружия Украине, сообщает газета The Wall Street Journal.
Евросоюз в срочном порядке изучает способы покрытия дефицита бюджета Украины в размере $19 млрд в 2026 году, в том числе рассматривается дальнейшее использование российских активов, заблокированных в ЕС, на фоне сокращения поддержки Киева со стороны США и неясных перспектив достижения прекращения огня на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
17 жителей РФ погибли за неделю от ударов ВСУ, более 140 человек, в том числе 8 детей, получили ранения, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о создании управления НАТО и департамента ЕС в структуре министерства.
Анкара ожидает ответа Киева для проведения возможного третьего раунда переговоров России и Украины, заявил глава МИД Турции Фидан.
Президент США Дональд Трамп в беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским 4 июля пообещал ему, что Вашингтон направит на Украину «столько оружия, сколько сможет», сообщает газета The Wall Street Journal.
Ключом к возобновлению поставок части оружия Вашингтоном Киеву, приостановленным в начале июля, могут стать ряд встреч американских и украинских высокопоставленных чиновников в Италии и на Украине, сообщает Politico со ссылкой на два источника, знакомых с планированием.
Пентагон подтвердил, что по указанию Трампа направит Украине дополнительное «оборонительное вооружение».
🔴 Средства ПВО ночью сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет продолжать поставки оружия Украине и намерен нарастить их.