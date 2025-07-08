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Политика

Трамп пообещал нарастить поставки оружия Украине. Военная операция, день 1231-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1231-й день
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Работа вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в зоне СВО

Александр Река/ТАСС
Средства ПВО за ночь сбили три беспилотника над Белгородской областью. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет продолжать поставки оружия Украине и намерен нарастить их. Пентагон после этого подтвердил, что направит Киеву дополнительное «оборонительное вооружение». По данным Politico, возобновление поставок может произойти после ряда встреч в Риме. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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10:23

ВСУ атаковали ударными БПЛА Старобельк, Беловодск и Сватово в ЛНР, в результате пострадал один человек , сообщил глава республики Леонид Пасечник.

10:14

Совет по национальной безопасности США проведет встречу для обсуждения новых поставок оружия Украине, сообщает газета The Wall Street Journal.

9:59

Евросоюз в срочном порядке изучает способы покрытия дефицита бюджета Украины в размере $19 млрд в 2026 году, в том числе рассматривается дальнейшее использование российских активов, заблокированных в ЕС, на фоне сокращения поддержки Киева со стороны США и неясных перспектив достижения прекращения огня на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

9:36

17 жителей РФ погибли за неделю от ударов ВСУ, более 140 человек, в том числе 8 детей, получили ранения, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

9:27

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о создании управления НАТО и департамента ЕС в структуре министерства.

9:18

Анкара ожидает ответа Киева для проведения возможного третьего раунда переговоров России и Украины, заявил глава МИД Турции Фидан.

9:00

8:47

ВС РФ близки к взятию под контроль всей территории ДНР, сообщила газета New York Times.

8:38

Президент США Дональд Трамп в беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским 4 июля пообещал ему, что Вашингтон направит на Украину «столько оружия, сколько сможет», сообщает газета The Wall Street Journal.

8:19

Ключом к возобновлению поставок части оружия Вашингтоном Киеву, приостановленным в начале июля, могут стать ряд встреч американских и украинских высокопоставленных чиновников в Италии и на Украине, сообщает Politico со ссылкой на два источника, знакомых с планированием.

8:12

Пентагон подтвердил, что по указанию Трампа направит Украине дополнительное «оборонительное вооружение».

8:09

🔴 Средства ПВО ночью сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

8:04

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет продолжать поставки оружия Украине и намерен нарастить их.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1231-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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