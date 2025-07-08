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В Армении заявили о готовящейся атаке на церковь

Депутат Варданян: власти Армении готовят атаку на церковь
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Арам Нерсесян/РИА «Новости»

Нападение на оппозиционных депутатов и обыски в офисе компании «‎Электросети Армении» отвлекают внимание от готовящейся атаки властей на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ). Такое мнение высказала депутат парламента республики от оппозиционной фракции «‎Армения» Кристине Варданян на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Уверена, что цель всего этого — организованного нападения на оппозиционеров, обысков — воспрепятствовать защите Первопрестольного Святого Эчмиадзина от уже запланированного нападения. Поэтому сейчас важно, чтобы все мы сосредоточили свое внимание на Первопрестольном Святом Эчмиадзине», — сказано в посте.

3 июля сообщалось, что национальное собрание Армении приняло закон, предоставляющий правительству право национализировать компанию «Электрические сети Армении» бизнесмена Самвела Карапетяна. Новые нормы позволяют регулятору инициировать административное производство при угрозе энергобезопасности, назначать временного управляющего компанией, а также требовать изменений в устав и составе руководства.

Оппозиция назвала процесс незаконным, а в самой компании пообещали оспаривать решение. Правительство получит преимущественное право выкупа по рыночной стоимости.

8 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей страничке в Facebook заявил, что будет лично руководить «освобождением ААЦ».

Ранее в офисе «Ташир» Карапетяна в Ереване прошли обыски.

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