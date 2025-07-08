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В Иране заявили, что Тегеран не просил переговоров с Вашингтоном

МИД Ирана опроверг слова Трампа о запросе Тегерана провести встречу с Вашингтоном
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Mark Schiefelbein/AP

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи опроверг заявления президента США Дональда Трампа о том, что Тегеран якобы просил о встрече с американскими переговорщиками. Об этом сообщает IRIB.

«От нас не поступало никаких запросов на встречу с американской стороной», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее Трамп заявил, что Иран якобы попросил о встрече и что, если в результате переговоров получится «зафиксировать что-нибудь на бумаге, будет хорошо». По словам спецпосланника президента Стивена Уиткоффа, переговоры Вашингтона и Тегерана состоятся, по предварительным планам, на следующей неделе (14 — 20 июля).

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху попросил Нобелевский комитет присудить премию мира Трампу.

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