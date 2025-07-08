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Нетаньяху попросил Нобелевский комитет присудить премию мира президенту США

Нетаньяху направил письмо в Нобелевский комитет о премии мира для Трампа
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J. Scott Applewhite/AP

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху направил письмо в Нобелевский комитет о номинировании американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает Associated Press.

Нетаньяху рассказал об этом Трампу во время личной встречи. Он подчеркнул, что Нобелевская премия мира вполне заслужена Трампом, и хозяин Белого дома должен ее получить.

Президент Соединенных Штатов поблагодарил Нетаньяху, отметив, что не знал об инициативе премьер-министра еврейского государства.

2 июля стало известно, что мультимиллиардер Илон Маск признал заслуги Трампа в урегулировании «нескольких конфликтов» в мире.

24 июня конгрессмен от Республиканской партии Бадди Картер предложил выдвинуть президента США на Нобелевскую премию за урегулирование конфликта между Израилем и Ираном.

Ранее Трамп призвал прекратить судебные дела против Нетаньяху.

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