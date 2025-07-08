В Госдуме создадут рабочую группу по разработке стандарта семейного контента

Комитет Госдумы (ГД) по информационной политике, информационным технологиям и связи планирует создать экспертную группу, которая будет разрабатывать стандарт семейно-ориентированного контента. Об этом заявила первый зампредседателя комитета Марина Ким в рамках рабочей встречи «Просемейный контент: ценности, воспитание, безопасность». сообщает ТАСС.

По ее словам, рабочая группа будет вырабатывать стандарт семейного о контента со всеми «смыслами и атрибутикой» для того, чтобы «понимать, что мы все правильно движемся в одном направлении».

В конце июня вице-спикер ГД Анна Кузнецова на полях ПМЭФ сообщила о разработке двух взаимодополняющих законопроектов, направленных на запрет пропаганды деструктивных идеологий.

Она отметила, что в настоящее время ведется работа над самим понятием и его интеграцией в законодательство. Кузнецова акцентировала внимание на том, что эти законопроекты не противоречат друг другу, а являются последовательными шагами в процессе разработки.

В настоящее время незаконно распространяются различные виды контента, которые признаны вредными для детей, сказала она.

Ранее в Госдуме призвали проверить сериал «Беременна в 16» на деструктивную идеологию.