В РФ создадут законопроекты о запрете деструктивных идеологий

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила на ПМЭФ о разработке в Государственной думе двух взаимодополняющих законопроектов, направленных на запрет пропаганды деструктивных идеологий. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

Она отметила, что в настоящее время ведется работа над самим понятием и его интеграцией в законодательство. Кузнецова акцентировала внимание на том, что эти законопроекты не противоречат друг другу, а являются последовательными шагами в процессе разработки.

По ее словам, в настоящее время незаконно распространяются различные виды контента, которые признаны вредными для детей.

«Поэтому мы предложили гипотезу: необходимо ввести единое «зонтичное» понятие, которое охватывало бы весь вредоносный для детей контент», — добавила Кузнецова.

До этого в Госдуме призвали проверить сериал «Беременна в 16» на деструктивную идеологию.

Ранее в Татарстане попросили признать фембоев деструктивным движением.