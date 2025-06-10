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В Госдуме призвали проверить сериал «Беременна в 16» на деструктивную идеологию

Депутат Останина попросила Минкульт проверить сериал «Беременна в 16»
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Нина Зотина/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина обратилась к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой проверить сериал «Беременна в 16». Об этом сообщила Ксения Собчак в Telegram-канале.

Останина попросила предоставить информацию об источниках финансирования сериала и причину, почему картина получила право на прокат.

«Комитет ГД по защите семьи полагает, что исходя из смысла пункта 14 «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», утверждённых Указом Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809, сериал «Беременна в 16!» может быть отнесен к информационной продукции, содержащей деструктивную идеологию», — заявила депутат.

Останина считает, что проект может навязать разрушительную для российского общества систему идей и ценностей, включая отрицание ценности крепкой семьи и брака. По ее мнению, сериал не будет способствовать укреплению духовно-нравственных ценностей.

6 июня Минкульт России выдал прокатное удостоверение пилотной серии сериала «Беременна в 16!», работу над которым ведет телеканал ТВ-3.

Ранее участница Pussy Riot села на десять дней в импровизированную тюрьму.

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