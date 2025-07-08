В Сербии восстановлено движение на дорогах после протестов

Движение на трассах в Сербии восстановлено после протестов. Полицейские задержали 18 человек, сообщили в МВД, пишет РИА НовостиРИА Новости.

«18 человек доставлены в отделения полиции. Из них 16 — за совершенные административные правонарушения и двое - по подозрению в нарушении уголовного кодекса и совершении преступлений. Все блокады на территории Сербии и Белграда устранены»‎, — сказано в сообщении.

Всего документы проверили у 800 человек. В полиции Сербии добавили, что задержания произошли в Белграде, Нови-Саде и Ужице.

29 июня протестующие в Сербии блокировали дороги и транспортные развязки в 18 городах страны. Глава Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич призвал государственные органы принять меры для восстановления нормального движения транспорта.

В свою очередь президент Сербии Александар Вучич обратился к протестующим. Сербский лидер заявил, что они не смогут побороть государство. По его словам, даже попытка выступить против властей говорит о том, что студенты малообразованны. Он также назвал митинги фиаско и осудил лозунги протестующих, назвав их жалкими и глупыми.

Ранее в Сербии призвали запомнить слова протестующих в Белграде.