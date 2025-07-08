В украинском МИД создадут новую структуру для работы с недружественными странами

В украинском МИД создадут новую структуру — управление недружественных стран. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Сибига в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Приказ о создании новой структуры он подписал 7 июля.

«У нас теперь будут новые раздельные управления. Например, управление недружественными странами. Сюда войдут не только Россия, но и ее союзники, такие как Северная Корея или Беларусь», — написал он.

Деятельность управления будет направлено на «противодействие угрозам».

Сибига также сообщал, что в МИД создадут отдельное управление по вопросам НАТО и департамент ЕС. Департамент будет работать над «непосредственным вступлением» Украины в Европейский союз.

До этого венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина не вступит в Евросоюз. По его словам, официальному Брюсселю не удастся игнорировать позицию Венгрии по этому вопросу. Он выразил уверенность, что население в большинстве стран ЕС выступило бы против принятия Украины в ЕС.

Ранее в МИД РФ исключили мир на Украине без учета российских интересов.