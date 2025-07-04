В МИД РФ исключили мир на Украине без учета российских интересов

Лавров: РФ не устроит мир с Украиной без учета интересов в сфере безопасности

Москву не устроит такой сценарий урегулирования конфликта с Киевом, в котором не будут учитываться ее законные интересы в сфере безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Дипломат высказался о ситуации в зоне украинского конфликта в ходе совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

«Мы не можем быть удовлетворены развязкой, которая не будет учитывать в полной мере законные интересы России», — отметил Лавров.

В то же время он заявил о необходимости устранить и предотвратить в будущем любые нарушения прав русскоязычных людей на Украине.

20 июня президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в том числе прокомментировав процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Москва не требует капитуляции от Киева, но ожидает признания существующих реалий на земле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский лидер назвал главное условие для завершения конфликта на Украине.