В МИД Украины создадут управление НАТО и департамент ЕС

В министерстве иностранных дел Украины создадут отдельное управление по вопросам НАТО и департамент ЕС. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Создаем в МИД отдельное управление НАТО… Ранее интеграция в ЕС и НАТО была объединена в один департамент ЕС и НАТО. Теперь у нас будет департамент Европейского Союза и управление НАТО», — написал он.

Департамент будет работать над «непосредственным вступлением» Украины в Европейский союз, отметил Сибига.

До этого венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина не вступит в Евросоюз. По его словам, официальному Брюсселю не удастся игнорировать позицию Венгрии по этому вопросу.

Орбан подчеркнул, что если провести опрос во всех европейских странах о вступлении Украины в ЕС, то большинство населения проголосовало бы против, как и в Венгрии.

Ранее Орбан объяснил приостановку процесса вступления Украины в Евросоюз.