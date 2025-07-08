В СК Армении прокомментировали следственные действия в офисе компании Карапетяна

Следственный комитет Армении проводит неотложные действия в компании «Электрические сети Армении», принадлежащей арестованному российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства республики.

Как уточнили в СК, следственные мероприятия проходят в рамках уголовных дел, находящихся в производстве Главного управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды, а также Следственного управления по Еревану.

В Ереване утром 8 июля силовики пришли в головной офис компании «Электрические сети Армении», которая принадлежит Карапетяну. По словам пресс-секретаря организации Натальи Сарджанян, неизвестные в форме не пускали сотрудников в здание. Сотрудники компании собрались у входа, но попасть внутрь им не удалось.

Кроме того, как пишут армянские СМИ, в это же время правоохранители проводили обыски в доме гендиректора компании Нарека Карапетяна — племянника Самвела Карапетяна.

Российский миллиардер армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был задержан в ночь на 18 июня в Ереване. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьера страны. В отношении бизнесмена было возбуждено дело, суд отправил его под арест на два месяца. Чем вызван и как разворачивался конфликт между Карапетяном и руководством республики — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Армении одобрили закон о национализации «Электрических сетей» Карапетяна.