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Журналист шуткой ответил на заявление сенатора Грэма о Путине

Журналист Боуз: Украина теряет территорию быстрее, чем ФБР досье на Эпштейна
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CNP/AdMedia/Global Look Press

Ирландский журналист Чей Боуз пошутил в ответ на резкие слова американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в адрес президента РФ Владимира Путина, сравнив потерю территорий Украиной и поиск ФБР досье по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Пост журналиста доступен на его странице в соцсети X.

«Украина теряет территорию быстрее, чем ФБР досье на Эпштейна», — пошутил он.

Грэм ранее говорил о том, что Путин якобы игнорирует мирные усилия по решению конфликта на Украине.

7 июля издание Axios сообщило, что министерство юстиции США и ФБР не смогли доказать, что Эпштейн вел «список клиентов», шантажировал влиятельных лиц или был ликвидирован.

В 2008 году Эпштейн признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней девушки, спустя 11 лет он был повторно арестован за секс-торговлю. Финансист покончил с собой в августе 2019 года, не дожидаясь решения суда. Эпштейн считался создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, некоторых из которых он насиловал сам или продавал влиятельным клиентам.

Ранее Маск удалил пост о связях Трампа с Эпштейном.

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