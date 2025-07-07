Появились подробности по делу Эпштейна, обвиняемого в педофилии и секс-торговле

Axios: минюст и ФБР США пришли к выводу, что Эпштейн не вел список клиентов

Министерство юстиции США и ФБР не смогли доказать, что финансист Джеффри Эпштейн, осужденный за вовлечение малолетних детей в занятие проституцией и секс-торговлю, шантажировал влиятельных людей, вел «список клиентов» или был ликвидирован. Об этом сообщает Axios со ссылкой на документ.

Согласно видеозаписям, на которые ссылается издание, никто не входил на территорию тюрьмы, где находился Эпштейн в ночь своей смерти — с 9 по 10 августа 2019 года. Кадры подтверждают вывод судмедэксперта о том, что финансист покончил жизнь самоубийством, а не был убит.

Кроме того, специалисты не нашли «никакого компрометирующего списка клиентов» Эпштейна и «никаких достоверных доказательств» того, что он шантажировал влиятельных лиц.

Издание также отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа впервые официально опровергла теории заговора вокруг дела Эпштейна и его смерти.

В 2008 году Эпшетйн признал вину в склонении к занятию проституцией и был осужден за изнасилование несовершеннолетней девушки, спустя 11 лет он был повторно арестован за секс-торговлю. Финансист покончил с собой в августе 2019 года, не дожидаясь решения суда. Эпштейн считался создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, некоторых из которых он насиловал сам или продавал влиятельным клиентам.

Файлами Эпштейна называются материалы его уголовного дела. Это тысячи страниц протоколов, его записная книжка и видеозаписи, поступившие в распоряжение полиции.

Ранее Маск удалил пост о связях Трампа с Эпштейном.