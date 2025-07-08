РФ потребовала от США предоставить сведения о выданном Польшей россиянине

Посольство РФ в Вашингтоне направило ноту в Госдепартамент США с требованием предоставить информацию о гражданине России Дмитрии Васильеве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что дипломаты призвали Госдеп США предоставить информацию о местонахождении, состоянии здоровья и процессуальном статусе Васильева. Также они попросили допустить к Васильеву российских консульских сотрудников.

До этого ТАСС со ссылкой на адвоката Васильева Александра Сурижна сообщал, что Польша передала Соединенным Штатам бывшего руководителя российской криптобиржи WEX Дмитрия Васильева.

В октябре прошлого года бывший владелец криптовалютной биржи WEX Дмитрий Васильев был задержан польскими правоохранителями в Варшаве по ордеру Интерпола. В 2021 году Польша уже арестовывала экс-главу WEX. Тогда Васильева подозревали в присвоении денег, принадлежавших, в том числе, инвесторам из ЕС.

Ранее сооснователь криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник рассказал о запугивании в американской тюрьме.