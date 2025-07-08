На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РФ потребовала от США предоставить сведения о выданном Польшей россиянине

Посольство РФ потребовало от Госдепа США информацию о выданном Польшей Васильеве
true
true
true
close
Телеграм-канал «Cryptol»

Посольство РФ в Вашингтоне направило ноту в Госдепартамент США с требованием предоставить информацию о гражданине России Дмитрии Васильеве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что дипломаты призвали Госдеп США предоставить информацию о местонахождении, состоянии здоровья и процессуальном статусе Васильева. Также они попросили допустить к Васильеву российских консульских сотрудников.

До этого ТАСС со ссылкой на адвоката Васильева Александра Сурижна сообщал, что Польша передала Соединенным Штатам бывшего руководителя российской криптобиржи WEX Дмитрия Васильева.

В октябре прошлого года бывший владелец криптовалютной биржи WEX Дмитрий Васильев был задержан польскими правоохранителями в Варшаве по ордеру Интерпола. В 2021 году Польша уже арестовывала экс-главу WEX. Тогда Васильева подозревали в присвоении денег, принадлежавших, в том числе, инвесторам из ЕС.

Ранее сооснователь криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник рассказал о запугивании в американской тюрьме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами