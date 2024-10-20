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В Польше задержан экс-владелец криптобиржи WEX

В Польше задержали экс-владельца криптобиржи WEX Дмитрия Васильева

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Телеграм-канал «Cryptol»

Бывший владелец криптовалютной биржи WEX Дмитрий Васильев был задержан польскими правоохранителями в Варшаве по ордеру Интерпола. Об этом сообщил CEO биржи Exved Сергей Менделеев в своем Telegram-канале.

По его словам, Васильева обвиняют в помощи по уклонению от антироссийских санкций. Запущен процесс его экстрадиции.

Менделеев добавил, что с Васильевым работают местные адвокаты, а его проекты «в надежных руках ближайших партнеров».

В 2018 году из-за «технических работ» биржа WEX прекратила полноценный вывод средств. Тогда же, по утверждению Дмитрия Васильева, был подписан договор о передаче прав собственности на WEX предпринимателю из Симферополя, служившему в ополчении в Донбассе Дмитрию Хавченко.

Позднее стало известно о банкротстве биржи и приостановке ее работы. По оценкам аналитиков, ущерб превысил $400 млн. Лично Васильеву приписывают вывод $200 млн.

В 2021 году Польша уже арестовывала экс-главу WEX. Тогда Васильева подозревали в присвоении денег, принадлежащих, в том числе, инвесторам из Евросоюза, включая Польшу. Речь шла о сумме в $450. Бизнесмен был задержан на основании красного списка Интерпола, в котором он находился по требованию Казахстана.

Ранее в РФ завели дело на создателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex.

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