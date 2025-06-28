Польша выдала США экс-главу криптобиржи Wex россиянина Васильева

Польша передала Соединенным Штатам бывшего руководителя российской криптобиржи Wex Дмитрия Васильева. Адвокат Васильева Александр Суржин сообщил ТАСС, что экстрадиция осуществлена по уголовному делу, в котором также фигурировал Александр Винник.

«Мой подзащитный россиянин Дмитрий Васильев был выдан США польскими властями в рамках расследования американскими правоохранительными органами уголовного дела, по которому ранее проходил Александр Винник», — заявил Суржин, добавив, что разрешение на экстрадицию в США Васильева подписал польский министр юстиции.

Адвокат также отметил, что в США Васильеву грозит до 25 лет тюремного заключения по двум статьям обвинения.

В октябре прошлого года бывший владелец криптовалютной биржи WEX Дмитрий Васильев был задержан польскими правоохранителями в Варшаве по ордеру Интерпола. В 2021 году Польша уже арестовывала экс-главу WEX. Тогда Васильева подозревали в присвоении денег, принадлежавших, в том числе, инвесторам из ЕС.

Ранее сооснователь криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник рассказал о запугивании в американской тюрьме.