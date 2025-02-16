Винник раскрыл, на чем строятся обвинения в США

Обвинения в Соединенных Штатах Америки строятся на запугивании. Об этом заявил освобожденный из американской тюрьмы россиянин Александр Винник в беседе с РЕН ТВ.

«Все обвинения там строятся на запугивании. Ждут, что ты сдашься и «признаешь вину», — отметил он и подчеркнул, что у США на него не было никаких доказательств.

Винник обратил внимание на то, что если человек работает с долларами, то он, согласно американскому законодательству, может быть преследуем.

Россиянин добавил, что процесс его задержания выглядел как похищение, поскольку его забрали без документов и без оснований для экстрадиции.

В ночь на пятницу, 14 февраля, в Москву прибыл освобожденный из американской тюрьмы россиянин Александр Винник. Его арестовали летом 2017 года во время отдыха с семьей в Греции по обвинению в отмывании денег через криптовалютную биржу, после чего экстрадировали в Соединенные Штаты. Возвращение домой стало возможным благодаря достигнутым между Россией и США договоренностям — Винника обменяли на бывшего американского дипломата Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Политолог, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин отмечал, что обмен россиянина Александра Винника на американца Марка Фогеля имеет внешнеполитическое значение. Эксперт обратил внимание, что политики часто заявляют о планах начать диалог, но все ограничивается риторикой, однако на этот раз стороны прощупали настрой друг друга и сделали первые шаги. При этом он подчеркнул, что обмен заключенными подтверждает принцип России «своих не бросать».

Ранее в московском аэропорту в день возвращения Винника задержали американца.