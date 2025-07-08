Совет нацбезопасности США соберется по вопросу новых поставок оружия Украине

Совет национальной безопасности Белого дома 8 июля обсудит новые поставки американского оружия на Украину на фоне решения Пентагона приостановить Киеву военную помощь. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«По словам двух человек, осведомленных о ходе встречи, Совет национальной безопасности Белого дома соберется во вторник, чтобы обсудить новые поставки оружия на Украину», — говорится в сообщении издания.

Как пишет WSJ, перехватчики Patriot особенно востребованы на Украине, политическое и военное руководство которой «высоко оценило эту противоракетную систему».

До этого президент США Дональд Трамп пообещал направить Украине «столько оружия, сколько сможет».

Несмотря на заявление американского президента, поставки вооружения Киеву из США по-прежнему приостановлены. Представитель Пентагона в беседе с изданием подтвердил, что сроки возобновления отгрузок пока не определены.

В числе задержанных поставок — зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракеты AIM-120, AGM-114 Hellfire, GMLRS для систем HIMARS, ракеты Stinger, гаубицы и гранатометы.

Ранее стало известно об обещании Зеленского Трампу.