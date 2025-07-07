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В Китае рассказали, как Путин обескуражил США во время разговора с Трампом

Sohu: Путин обескуражил США, ужесточив риторику при разговоре с Трампом
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Reuters

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа закончился провалом для США. На это обратило внимание китайское издание Sohu.

Отмечается, что во время беседы Трамп пытался склонить Путина к уступкам при помощи давления и выгодных обещаний для РФ. Однако достичь желаемого результата у него не получилось. В публикации говорится, что глава РФ ужесточил позицию, чем сильно удивил Белый дом.

«Телефонный разговор между российским и американским лидерами снова не привел к консенсусу, а «мирные» инициативы, продвигаемые Трампом, оказались в тупике», — сообщается в материале.

Также издание указало, что США пытаются оказать давление не только на Россию, но и на Китай, как ее ключевого партнера. Однако и здесь Трамп просчитался, поскольку Пекин отказывается поддерживать курс на ослабление РФ.

3 июля Путин провел очередной телефонный разговор с Трампом. По итогам этой беседы глава Белого дома выразил недовольство ситуацией вокруг Украины. По мнению американского лидера, в мирном процессе прогресса нет. Трамп заявил, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Украине, но США должны быть уверены, что им хватит боеприпасов на свои нужды.

Ранее аналитик Уэр заявил, что Путин поставил Трампа в безвыходное положение во время разговора.

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