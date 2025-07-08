Трамп высказался о целях ХАМАС

Трамп заявил, что ХАМАС стремится к перемирию в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС стремится к перемирию в секторе Газа. Такое мнение он выразил перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, может ли недавнее нападение представителей ХАМАС на бойца Армии обороны Израиля помешать перемирию, Трамп ответил отрицательно.

«Они хотели встретиться, и они хотят прекращения огня, так что я так не думаю», — заявил американский лидер.

2 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль согласился на условия для прекращения огня в Газе сроком на 60 дней. По его словам, представители Белого дома провели «долгую и продуктивную» встречу с руководством страны по данному вопросу.

7 июля в Катаре начался новый раунд переговоров между Израилем и ХАМАС.

Ранее Израиль ликвидировал основателя ХАМАС в Газе.