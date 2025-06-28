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Израиль ликвидировал основателя ХАМАС в Газе

Израиль ликвидировал в Газе одного из основателей ХАМАС Иссу аль-Иссу
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Ramadan Abed/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала одного из основателей радикального движения ХАМАС Хахама Мухаммеда Иссу аль-Иссу в районе Сабра города Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление армейской пресс-службы.

Аль-Исса занимал должность начальника штаба в военном крыле ХАМАС. Его устранение стало частью продолжающихся операций ЦАХАЛ в регионе.

В субботу журнал Newsweek сообщил, что президент США Дональд Трамп пытается убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в необходимости заключения соглашения о прекращении огня с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

29 мая ХАМАС и Израиль согласились на 60-дневное перемирие. Принятый сторонами план также предполагает возобновление поставки гуманитарной помощи ООН жителям Газы. Его инициатором стали США в лице специального представителя Трампа на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа.

Ранее Трамп назвал сроки прекращения огня в секторе Газа.

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