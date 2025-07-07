В Дохе начался очередной раунд переговоров по Газе

В Катаре начался новый раунд переговоров по Газе. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает телеканал Al Araby.
По их словам, непрямые переговоры между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС проходят в столице эмирата, Дохе.
Источник Agence France-Presse уточнил, что на консультациях при посредничестве Катара будет обсуждаться механизм выполнения соглашения о прекращении огня и обмене удерживаемых в Газе израильских заложников на содержащихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных.
6 июля британская газета Financial Times сообщила, что переговоры, на которых будет рассматриваться окончательное завершение боевых действий в Газе, начнутся в первый же день перемирия в случае его достижения.
В тот же день сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 7 июля может объявить о прекращении огня в секторе Газа.
Ранее в Израиле допустили принятие сложных решений для освобождения заложников в Газе.