Сенаторы-демократы расследуют пятимесячную паузу Трампа в санкциях против России

Сенаторы-демократы Элизабет Уоррен, Джин Шахин и Крис Кунс объявили о начале расследования в отношении администрации президента США Дональда Трампа из-за пятимесячной приостановки введения новых санкций и экспортных ограничений против российского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении сенаторов отмечается, что ранее они направляли администрации президента США дорожную карту по ужесточению санкционных мер и экспортного контроля, но Белый дом не стал реализовывать данные предложения. Это позволило китайской стороне и другим государствам продолжать поддерживать российскую оборонную промышленность.

Сенаторы подчеркнули, что Вашингтон объясняет свое бездействие по отношению к России желанием не срывать переговоры, но одновременно с этим продолжает санкционное давление на Иран.

Законодатели также потребовали немедленного возобновления регулярных рестрикций против организаций, которые способствуют работе российского военно-промышленного комплекса.

До этого сообщалось, что Трамп снял санкции с ряда российских активов.

Ранее в США раскрыли хитрый умысел Трампа в отношении России и Китая.