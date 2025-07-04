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В США начали расследование приостановки введения санкций против России

Сенаторы-демократы расследуют пятимесячную паузу Трампа в санкциях против России
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J. Scott Applewhite/AP

Сенаторы-демократы Элизабет Уоррен, Джин Шахин и Крис Кунс объявили о начале расследования в отношении администрации президента США Дональда Трампа из-за пятимесячной приостановки введения новых санкций и экспортных ограничений против российского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении сенаторов отмечается, что ранее они направляли администрации президента США дорожную карту по ужесточению санкционных мер и экспортного контроля, но Белый дом не стал реализовывать данные предложения. Это позволило китайской стороне и другим государствам продолжать поддерживать российскую оборонную промышленность.

Сенаторы подчеркнули, что Вашингтон объясняет свое бездействие по отношению к России желанием не срывать переговоры, но одновременно с этим продолжает санкционное давление на Иран.

Законодатели также потребовали немедленного возобновления регулярных рестрикций против организаций, которые способствуют работе российского военно-промышленного комплекса.

До этого сообщалось, что Трамп снял санкции с ряда российских активов.

Ранее в США раскрыли хитрый умысел Трампа в отношении России и Китая.

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