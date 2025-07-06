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Фицо объяснил отказ Словакии поддержать новые санкции против России

Фицо назвал отказ Словакии поддержать новые санкции защитой ее интересов
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IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Отказ Словакии поддержать новые санкции в отношении России основан на защите ее интересов, которые ставятся под угрозу из-за идеи Европейской комиссии остановить любые поставки российского газа в Европейский союз. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо во время торжественных мероприятий по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия, передает РИА Новости.

«Сегодня мы проходим испытание независимостью и защитой наших национальных интересов», — сказал он.

Фицо подчеркнул, что Словакия не поддержит эти санкции до тех пор, пока не получит ответы на вопросы, кто и каким образом будет ее защищать и компенсировать ей ущерб после остановки с 1 января 2028 года любых поставок газа из России.

До этого Фицо заявлял, что в случае прекращения импорта газа из России в Европейский Союз, Словакия пострадает больше всех остальных стран. Он назвал возможный отказ ЕС от российского газа «выстрелом в собственное колено» и оценил данное решение как идеологически вредное.

Ранее немецкий политик рассказал, что будет с экономикой Германии после отказа от российского газа.

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