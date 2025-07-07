Пресс-конференция Лаврова на саммите БРИКС вызвала ажиотаж

Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова, возглавляющего делегацию РФ на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, вызвала ажиотаж среди представителей СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, десятки журналистов сели в зале для пресс-конференции. Те, кто не успел занять места, приносили стулья. Многие представители СМИ, включая западных, не смогли попасть внутрь из-за недостатка места.

До этого Лавров заявил, что пообщался с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 17-го саммита БРИКС. Сообщалось также, что у российского дипломата запланированы переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

6 и 7 июля в бразильском Рио-де-Жанейро проходит 17-й саммит БРИКС. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров. Президент страны Владимир Путин принимает участие в мероприятии дистанционно. Следующий саммит БРИКС состоится в Индии в 2026 году. Индия будет председательствовать на этом событии.

Ранее Путин оценил итоговую декларацию саммита БРИКС.