Лавров пообщался с генсеком ООН на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что пообщался с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 17-го саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Об этом передает ТАСС.

«Я пообщался с ним [генсеком ООН Антониу Гутерришем] сегодня», — сказал глава МИД РФ.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан планирует провести переговоры Лавровым и Гутерришем в Рио-де-Жанейро.

6 и 7 июля в бразильском Рио-де-Жанейро проходит 17-й саммит БРИКС. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров. Президент страны Владимир Путин принимает участие в мероприятии дистанционно. Следующий саммит БРИКС состоится в Индии в 2026 году. Индия будет председательствовать на этом событии.

Ранее Путин оценил итоговую декларацию саммита БРИКС.