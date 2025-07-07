На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин оценил итоговую декларацию саммита БРИКС

Путин увидел в декларации БРИКС хороший задел для сотрудничества между членами
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что проект итогового заявления саммита БРИКС станет прочной основой для дальнейшего взаимодействия стран-участниц. Его слова передает РИА Новости.

«Документ создает хороший задел для нашей работы в традиционном для БРИКС духе преемственности и равноправного сотрудничества», — подчеркнул Путин.

Также Владимир Путин заявил, что модель либеральной глобализации изживает себя. По словам главы государства, на мировой арене происходят кардинальные изменения, поэтому однополярная система международных отношений уходит в прошлое. Президент также отметил, что БРИКС существенно превосходит страны «Большой семерки» (G7) по экономическим показателям.

17-й саммит БРИКС проводится в бразильском городе Рио-де-Жанейро 6–7 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию, а участие Путина осуществляется дистанционно посредством видеоконференции.

Ранее Антона Силуанова избрали председателем Совета управляющих Нового банка развития БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами