Путин оценил итоговую декларацию саммита БРИКС

Путин увидел в декларации БРИКС хороший задел для сотрудничества между членами

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что проект итогового заявления саммита БРИКС станет прочной основой для дальнейшего взаимодействия стран-участниц. Его слова передает РИА Новости.

«Документ создает хороший задел для нашей работы в традиционном для БРИКС духе преемственности и равноправного сотрудничества», — подчеркнул Путин.

Также Владимир Путин заявил, что модель либеральной глобализации изживает себя. По словам главы государства, на мировой арене происходят кардинальные изменения, поэтому однополярная система международных отношений уходит в прошлое. Президент также отметил, что БРИКС существенно превосходит страны «Большой семерки» (G7) по экономическим показателям.

17-й саммит БРИКС проводится в бразильском городе Рио-де-Жанейро 6–7 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию, а участие Путина осуществляется дистанционно посредством видеоконференции.

Ранее Антона Силуанова избрали председателем Совета управляющих Нового банка развития БРИКС.