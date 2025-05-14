Разведка Украины направила экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на территорию республики за несколько дней до выборов в 2021 году для совершения революции. С таким заявлением выступил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, пишет ТАСС.

«За два дня до выборов служба военной разведки Украины в сметанном контейнере тайно прислала в страну Михаила Саакашвили, для которого был подготовлен сценарий начала революционных процессов после оглашения результатов выборов», — сказал Папуашвили.

По его утверждению, до тайного прибытия в Грузию Саакашвили «ходил по коридорам Брюсселя и проводил встречи.

В 2021 году Саакашвили решил вернуться на родину, несмотря на то, что еще с середины 2010-х годов в Грузии на него было заведено несколько уголовных дел и по некотором были заочно вынесены приговоры. Экс-президента обвиняли в растрате, злоупотреблении властью и превышении полномочий. Саакашвили был задержан после нелегального пересечения границы и заключен под стражу. Политик остается в тюрьме с 1 октября 2021 года. За это время он неоднократно объявлял голодовку. В связи с ухудшением здоровья Саакашвили перевели в частную клинику «Вивамед».

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