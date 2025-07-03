Путин сказал Трампу, что Россия будет добиваться своих целей на Украине

Президент России Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу о том, что РФ не отступится от поставленных целей на Украине. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации», — подчеркнул он.

Путин ранее сообщил, что в четверг, 3 июля, у него состоится очередной телефонный разговор с американским лидером.

Путин и Трамп говорили по телефону уже несколько раз с момента возобновления диалога в этом году. Одной из главных тем обсуждения президентов является урегулирование конфликта на Украине, а также развитие экономического и торгового сотрудничества России и США.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин уважает своего американского коллегу Дональда Трампа, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом. Представитель Кремля отметил, что в некоторых областях позиции лидеров двух стран близки, однако это не значит, что они сходятся во всем.

Ранее Путин предложил США остановить конфликт по нынешней линии фронта.