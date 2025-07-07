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В Кремле поздравили Зюганова с переизбранием на пост главы КПРФ

Песков поздравил Зюганова с переизбранием на пост главы КПРФ
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация российского лидера поздравляет Геннадия Зюганова с переизбранием на съезде председателем ЦК КПРФ.

«Мы поздравляем, естественно, Зюганова с переизбранием», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что КПРФ является партией со своими процедурами и своими традициями.

Комментируя присутствие первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко на XIX съезде КПРФ, Песков заметил, что «такое было не впервые». По его словам, представители администрации часто посещают съезды крупнейших политических партий России.

Геннадий Зюганов занимает должность председателя ЦК КПРФ с 1993 года. Ему 81 год, и он является депутатом Государственной думы всех восьми созывов. Зюганов неоднократно баллотировался на пост президента России. 5 июля его переизбрали на пост председателя ЦК КПРФ.

26 июня в день рождения Зюганова председатель Госдумы Вячеслав Володин подарил ему редкое издание книги Владимира Ленина, выпущенное в 1923 году. Председатель КПРФ стал обладателем одной из последних работ Владимира Ильича под названием «Лучше меньше, да лучше».

Ранее в КПРФ сменили название партии.

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