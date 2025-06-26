Стало известно, что Володин подарил Зюганову на день рождения

Володин подарил Зюганову на день рождения книгу Ленина, изданную в 1923 году

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подарил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову на день рождения книгу Владимира Ленина, изданную в 1923 году. Об этом сообщила пресс-служба Думы.

Сегодня, 26 июля, лидеру партии коммунистов исполняется 81 год.

«Вячеслав Володин подарил ему одну из последних работ В. И. Ленина «Лучше меньше, да лучше», изданную в 1923 году», — говорится в сообщении.

По словам самого Володина, в работе поднимается тема необходимости улучшения системы подбора кадров и работы госаппарата. Депутат подчеркнул, что многое из изложенного Лениным остается актуальным сегодня.

В довершение он предложил КПРФ взять этот текст за основу ее политической деятельности, а самому Зюганову пожелал счастья, здоровья и успехов в работе.

До этого Володин заявил, что представителям КПРФ, требующим переименовать Волгоград в Сталинград, следует признать, что город утратил это имя во времена СССР. Он раскритиковал коммунистов за их призывы и подчеркнул: если они хотят вернуть прежнее название, то сперва должны покаяться. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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