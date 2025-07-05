Зюганова переизбрали председателем ЦК КПРФ

На съезде Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов был переизбран на пост председателя ЦК КПРФ. Об этом РИА Новости сообщили представители партии.

Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ начал свою работу в субботу и проходит в оздоровительном комплексе «Снегири», расположенном в Истринском районе Московской области.

Геннадий Зюганов занимает должность председателя ЦК КПРФ с 1993 года. Ему 81 год, и он является депутатом Государственной Думы всех восьми созывов. Зюганов неоднократно баллотировался на пост президента России.

26 июня в день рождения Геннадия Зюганова председатель Государственной думы Вячеслав Володин преподнес ему особенный подарок: редкое издание книги Владимира Ленина, выпущенное в 1923 году. Как уточняется в сообщении, подаренным произведением стала одна из последних работ Владимира Ильича под названием «Лучше меньше, да лучше».

Ранее Зюганов поддержал идею возвращения Волгограду имени Сталинград.