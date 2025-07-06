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В КПРФ сменили название партии

Депутат Новиков: КПРФ утвердила смену официального названия партии
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Илья Наймушин/РИА Новости

КПРФ на очередном съезде утвердила смену официального названия партии. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков, пишет РИА Новости.

«Да», — сказал депутат, отвечая на вопрос о том, утвердили ли на съезде КПРФ новое название партии.

По его словам, теперь партия будет называться «КПРФ политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». До этого КПРФ носила название «Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации». Устав партии в новой редакции будет направлен в Минюст для регистрации.

5 июля на 19-м отчетно-выборном съезде КПРФ на пост председателя партии переизбрали Геннадия Зюганова.

Политик занимает должность председателя ЦК КПРФ с 1993 года. Ему 81 год, и он является депутатом Госдумы всех восьми созывов. Зюганов неоднократно баллотировался на пост президента России.

26 июня в день рождения Зюганова председатель Госдумы Вячеслав Володин подарил ему редкое издание книги Владимира Ленина, выпущенное в 1923 году. Председатель КПРФ стал обладателем одной из последних работ Владимира Ильича под названием «Лучше меньше, да лучше».

Ранее в КПРФ приняли резолюцию о признании доклада Хрущева о Сталине ошибкой.

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